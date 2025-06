Teatejooksjad said sadu kilomeetreid pikal jooksusündmusel tugeva motivatsioonilaengu

Kümneliikmelise tiimi muljeid jaganud jooksusõbrad Kersti Naarits ja Tristan Rehelem rääkisid, et jalad olid enne rajale minekut väga head.

Rehelem asus võistlustulle esimesena ja jooksis 8,8 kilomeetrit. "Väga heas tempos – 4.29 oli kilomeetri aeg. Jõudsin esimesena vahetuse üle anda," meenutas jooksuentusiast ja tunnistas, et ilmselt jättis ta esimesse vahetusse endast liiga palju. Igal tiimi liikmel tuli läbida nimelt kolm vahetust.

Emotsioon oli üleval ning Rehelem ei suutnud ennast taltsutada. "See ei olnud küll võistlus, aga kui on Eesti parimad klubid kohal, siis tegelikult käis kogu aeg tabeli jälgimine," tunnistas ta.

Kolmandas vahetuses rajale asunud Kersti Naarits sai tunda kõva tuult ja joosta üles otsekui püstseinast. "Mägi oli sein, see oli korralik elamus," meenutas ta pingutust.

Naaritsa teine vahetus oli jällegi mõnus, jooksusõber sai teiste tiimide osalejatest mööda kihutada. "Öeldi, et seda me kartsimegi, et Luiged meid kinni püüavad," nentis ta.