Jaanitule ümber võiks mõlemat pidi ringe teha

​Tööinimestel on käes pikk puhkepaus, sest nädalalõpp kulgeb sujuvalt võidupühasse ja selle järel tuleb teadagi jaanipäev, paljudele suve oodatuim püha, mille nimi tuleb kirikukalendrist: ristiusu pühaku Johannese nimest.



​Nõnda on jaanipäeval kõigele lisaks üks väärtus veel: Johannesed, Juhanid, Jaanid, Jaanused ja rohked muud sarnast nime kandvad inimesed võivad päeva ka justkui omaks pidada.



​Ehkki eestlastel on aastas teinegi igatsetud püha, jõulud, on jaanipäev neist traditsioonide poolest palju rikkam. Kindlal kohal on muistseist aegadest peale jaanitule tegemine, kuigi selle tähendus on ajas muutunud ja tänapäevaks kahanenud peamiselt lihtsalt tuletegemise rõõmule. Algselt oli sel aga hoopis sügavam mõte: püüd tule puhastava toime abil vabaneda kõigest halvast, eeskätt kurjadest üleloomulikest jõududest. Ka on olnud oluline lõkke kõrgus: tuli pidi olema pilgupüüdjaks kaugemalt vaatajaile ning omama külgetõmbejõudu. Usuti, et jaanitule valgus mõjub õnnestavalt ümberkaudsetele nurmedele, sinnani, kuhu ta jõuab paista. Lisaks peeti mitmel pool meeles kõndida kolm korda päri- ja kolm korda vastupäeva ümber lõkke, sest niisugune rituaal kindlustanud õnneliku aasta.



Väga sageli on aegade vältel süüdatud jaanituli paigas, mille lähedal on kiikesid. Mis osa kiikumisel jaaniööl õigupoolest olnud on, pole kuigi täpselt teada, kuid arvatakse, et liikumisel läbi õhu​ oli puhastav toime.



Kiike võib tänapäevalgi tihti jaanituleplatsil näha. Foto: Eva Samolberg