JAANIDE EEL: Anneli Rahkemal on jaanilistele üks soovitus

"Telgime, ujume, teeme sauna, grillime ja muidugi süütame lõkke. Viimastel aastatel oleme hakanud ise liha marineerima ja erinevaid maitseid katsetama," lausus Rahkema, kes tunnistas, et mingeid erilisi kombeid neil kujunenud pole, sest täiesti piisav on seegi, et sõbrad kokku tulevad.

"Tegelikult on üks kindel tegevus küll, selle nimi on siilikontroll. See tähendab seda, et enne lõkke süütamist kontrollitakse koos, ega mõni siil ole talve jooksul lõkkeasemesse pesa teinud, ja alles siis süütame lõkke. Siilikontrolli soovitan kõigile," ütles näitleja ja meenutas ka üht meeldejäävamat jaanipäeva oma elus.