Jaaniööl tuleb arvestada tugeva tuule ja vihmaga, on äikeseoht

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati on udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 4–9 kraadi. Jaanilaupäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal on vihmahooge. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 15–20 kraadi.