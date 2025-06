Püssi Punk naabreid ei pahanda ja elab oma vaba elu

​Soome bändi Säädöt poisid, kes oma esinemisjärjekorda ootasid, ütlesid, et on Püssis esimest korda ja praeguseni üritusega väga rahul. Oma bändist rääkides kinnitasid nad, et on suurepärased lauljad ning üritavad jagada head energiat. "Loodame, et liiga vihmaseks ei lähe," lausus üks muusik ja teine lisas, et kui nende etteaste ajal vähemalt sama palju inimesi seda kuulama koguneb –​ ta viipas Ajumäda fännide suunas lava ees –, oleks juba väga hästi. "Ja head vaibi loodame ikka jätkuvat," sõnas bändi kolmas liige.