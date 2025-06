"Raske, aga mõnus eriala": milles peitub anestesioloogia ja intensiivravi võlu ja valu

Magistritööd tehes avastas arst, et Z-generatsiooni (põlvkond sündinud aastatel 1997–2012) soov on töötada osakoormusega, aga erinevates kohtades. Praegu töötab osakonnas neli erinevat põlvkonda ning nende erisus paistab silma, erinevate sihtide ja eesmärkidega. "Väga hea, et noored ennast ja oma aega väärtustavad, see aitab neil hoida oma vaimset tervist ning vähendab stressi. Keeruliseks teeb see aga tööjõu planeerimise, sest koolitatakse välja üks resident, aga tööle tuleb vaid 0,7," sõnab Reinhard.

Isiklikult eelistaks ta ikkagi, et inimene panustaks maksimaalselt ühes kohas, see kiirendaks õpikõverat, aga ei saa pahaks panna kui noored soovivad erinevaid asju teha. Eriala koosnebki nii anesteesiast kui intensiivravist. Näiteks Kliinikumis, kus ravitakse ka väga spetsiifilisi seisundeid, on raske olla tipptasemel nii anestesioloogias kui intensiivravis, enamasti valitakse üks suund, mis on südamelähedasem. Väiksemates haiglates pole selline spetsialiseerumine võimalik ning tuleb tegutseda nii operatsioonitoas kui intensiivis.

Kuna Reinhard töötas 2022–2024 Narva haiglas, oli tal sinna tööle minnes vaja taas anesteesiaid teha. Tuli uuesti õppida, sest aastatega muutub valdkonnas palju. "Käelised oskused on ju samad. Intubatsioonitoru ja maski panek on sama, aga just tehnoloogia. Masinad arenevad, narkoosiaparaadid on teistsugused. Järjest paremaks lähevad monitoorimise võimalused, et näha täpsemalt, kas ravimid on õigesti doseeritud," selgitab Reinhard. Arst selgitab, et kui anesteesiad 60-ndatel algasid, siis tilgutati eetrit maski peale ja hoiti kätt pulsil ning vaadati, kas on hästi. Nüüd on asjad palju peenemad, kuna anestesioloogia on üks tehnilisemaid alasid ning ajaga kaasas käimine on hädavajalik. "Kui hästi kitsale asjale spetsialiseeruda, siis peab hiljem pingutama, et taas oma teadmisi avardada," lausub arst.