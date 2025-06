GALERII Võidutuli saabus Lääne-Virumaale valju mürinaga

Tuletooja Evely Pressi sõnul oli teekonnal kaasas ka varutuli, mida hoiti kahes küünlas. "Kui üks kustus, tegime pärast Lääne-Virumaale jõudmist peatuse ja süütasime teise küünla uuesti, et varutuli oleks kogu aeg olemas," rääkis Press tule teekonnast.

Press lisas, et palju kasu oli päev varem toimunud harjutusparaadist, kus kõik olulised nüansid asjaosalistele selgeks tehti.

Võidutuli anti üle kõigi omavalitsuste esindajatele, et nad jagaksid selle kodukohas soovijatele laiali. Kõik kohale tulnud said leegist osa, et süüdata kodune jaanilõke.