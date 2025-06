Kolmapäeval sajab vihma ja tuleb kuni 17 kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Puhub lõuna- ja edela-, saartel ka lääne- ja loodetuul 5–12, puhanguti kuni 16 m/s, Liivi lahe ümbruses kuni 15, puhanguti 22 m/s. Pärast keskööd lääne- ja edelatuul nõrgeneb veidi. Sooja tuleb 10 kuni 13 kraadi.