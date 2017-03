Juhtkiri: raamatud lõhna või lõhnata

Kui elu jooksul on raamatuid ostetud palju, kui neid, näiteks klassikat, on jäänud päranduseks, kui riiulid koolduvad raskuse all, siis ei jää muud üle kui hakata raamaturidu harvendama. Raamat on midagi sellist, mille äraviskamiseks inimestel enamasti südant pole. Olgugi et tegemist võib olla igivana ja mitu korda loetud teosega, mis ehk tulevasi põlvi enam ei köidagi ja mis äkki on isegi veits “punane”... Aga iseenesest täitsa terve ja korralik.