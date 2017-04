Kristjan Villo on TTÜ Eesti mereakadeemia laevajuhtimise tudeng. Ta on pärit Kiltsi alevikust ja õppinud sealses põhikoolis. Tänu sõbra soovitusele suundub ta sel suvel avamereregatile The Tall Ship Races (TSR), kus purjetatakse läbi Rootsi, Soome, Leedu ja Poola.