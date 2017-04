Käsmu Majaka sadama detailplaneeringu arutelust osa võtnud Eesti teaduste akadeemia president akadeemik Tarmo Soomere ütleb, et mõistlik ehitaja disainib väikesadama selliselt, et see kaitseb kergete tormide eest, ja mõistlik paadiomanik kallist paati sügistormi ajal väikesadamas ei hoiagi.