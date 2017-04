Harju maakohus määras eile Edgar Savisaarele kohtuarstliku komisjoniekspertiisi. Eksperdid peavad vastama küsimustele, kas Savisaar on parandamatult raskesti haigestunud, ning juhul kui see nii on, siis kas ta on võimeline osalema kriminaalmenetluses ja kandma karistust.