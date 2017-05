Juhtkiri: loomuvastane normaalsus

Paljud inimesed on kindlasti kuulnud lugusid pervertidest, kuid suuremal osal lugejatest nendega õnneks isiklik kokkupuude puudub. On raske ette kujutada seda šokki, mida pidi üle elama pereema, kes läks Kroonikeskuses tualetti ja kohtas seal salaja filmivat joodikut. Õnneks sai kaubanduskeskuse turvateenistus teo toimepanija jälile ning andis ta politseile üle, kuid enamasti jäävad sellised perverdid tabamatuks, sest nende tegevust on raske tõestada. Eriti jube, kui perverdi ohvriks langeb laps.