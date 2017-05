Mis on kultuur? See on küsimuste küsimus, aga üks vastus võiks kõlada nii: teades oma piiratust, püüdleme me siiski täiuslikkuse poole. Täiuseni tantsus, täiuseni muusikas, täiuseni spordis, täiuseni armastuses ning samuti ka täiuseni religioonis (jne). Kui inimene sööb burgerit, on see nn rämps(toidu)kultuur.