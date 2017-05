Koer on inimese kõrval elanud nii pikka aega, et teadlaste kinnitusel on koertel evolutsiooni käigus tekkinud loomariigis haruldane võime lugeda inimeste kehakeelt. Lisaks pidi koer olema ainus oma liigis, kes ei võta agressioonina inimese silmavaadet. Vastupidi, koerale otsa vaadates pidid looma ja tema peremehe ajus käivituma need närvirakud, mis käivituvad siis, kui inimene vaatab otsa väikesele lapsele. Empaatia, armastus, hoolimine.