Kultuur on kõikjal ja kultuur on elu. Mõni ime, et see teema on Rakvere linna äkitsi kihama pannud. Tauno Toompuu võrdles oma hiljutises arvamusloos kultuurikeskuste asukoha valikut toidukultuuriga: Keskväljakule rajatav kultuurikeskus on poolfabrikaat, Pärdi maja samas eliitroog.