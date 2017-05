Üks väljapaisatud lausejupp võib tekitada palju emotsioone. Just nii juhtuski, kui Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart poetas, et laulupeol võiks kõlada ka venekeelseid laule. Kõlvarti väitel tooks see rohkem vene rahvusest inimesi peole ning väheneks eestlaste ja venelaste vastandumine.