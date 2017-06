Pikaleveninud Rõmeda kergliiklustee saaga on jõudnud omamoodi kulminatsioonini. Vähemalt tänavuseks aastaks ja praeguse vallavalitsuse võimuloleku ajaks on selge, et kergliiklusteed Rõmedale ei tule. Teatud mõttes annab see inimestele rahu, samas jättis valla asjaajamine külaelanikele kibeda meki suhu.