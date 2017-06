Kodukohvikutes saab käia tänasest pühapäevani

Rakvere linna sünnipäeva puhul avavad sel nädalavahetusel Rakveres oma uksed kolmapäevase seisuga 27 kodukohvikut. “On neid, kes mullu tegutsesid, ja on uusi. Sel aastal ei teinud me kultuuriosa kohustuslikuks, aga enamik kohvikutest on endale ikkagi mingi eripära leidnud ning pakuvad lisaks heale toidule ka programmi. Kellel on mängimas tantsuks bänd, kus suisa laulukoor, on nukuetendus, mängitakse seltskonnamänge, tehakse joogat. Ollakse millelegi spetsialiseerunud, on näiteks militaarkohvik ja filmikohvik,” kirjeldas korraldaja Riina Männik.