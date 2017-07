Idealism ja realism kultuurikeskuse näitel

Kolmteist aastat tagasi valmis Rakveres spordikeskus koos staadioniga, mis on pakkunud spordisõpradele lugematul hulgal emotsioone. See on tänini olnud linna suurim investeering, mille kulu kanname laenu tagasimaksete ja intressidena senini. Rakvere linnavolikogu otsustas tänavu ühel häälel toetada Pauluse kiriku ostmist, et rajada muusika- ja kultuurikeskus. Investeering, mis ületab kunagise spordikeskuse oma vähemalt poolteist korda.