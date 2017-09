Valimiste eel jääb mulje, et Rakvere linnas on lasteaia- ja lapsehoiukohtadega kõik hästi. Kui mõelda lasteaia peale, siis nii ongi. Linna lasteaiad on renoveeritud ja nende personal kvalifitseeritud ning lastel ja pedagoogidel on nüüdisaegsed töötingimused.