Suurbritannia ettevõte Aql (Financial) Limited soovib osta Porkuni mõisa. Praegu on ettevõtte ja Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) vahel mõisa ja selle juurde kuuluva kinnistu müügis kokku lepitud, kuid konkreetne ostu-müügileping on veel sõlmimata. RKAS-i müügijuht Märt Ots ütles, et tehinguni loodetakse jõuda oktoobrikuu jooksul.