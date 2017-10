Juhtkiri: tants linnapiruka ümber

Valimised on selleks korraks läbi. Tüütuks muutunud kampaaniast saavad nüüd kõik puhata. Inimesed on oma valiku teinud. Jah, aktiivsus oli väiksem, kui oleks lootnud, kuid nende häältega tuleb nüüd edasi minna. Loomulikult pole sellega kõik kaugeltki lõppenud. Alles nüüd algab tõeliselt põnev etendus koalitsiooniläbirääkimiste näol. Lääne-Virumaal on kõige suurema tähelepanu all loomulikult maakonnakeskus Rakvere kui kõige suurem omavalitsusüksus.