Lääne-Virumaa noortel on erakordne võimalus oma kõige hullumeelsemad ideed moelavale tuua. Et märtsis Rakvere gümnaasiumi aatriumis demonstreerida ägedaid ja vahvaid kollektsioone, on praegu viimane aeg olla inspiratsioonile valla. Lubatud on kõik: pöörane, kallis, meeletu, odav, lahe ja muidugi hullumeelne.