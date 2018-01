Esiteks – Palermo terviserada on spordirajatis, mitte suvaline haljasala. See rajatis on inimtekkeline, seda kujundatakse, hooldatakse ja sellele kulutatakse maksumaksja raha. Terviseraja eesmärk on pakkuda avalikkusele võimalust tegeleda hooajalise tervisespordiga.

Ajakirjanik defineeris Palermo terviserada linlaste armastatuima koerte jalutamisalana, kuhu ühtäkki pole koerad oodatud. Sellega on välja pandud piirangumärkide vajalikkus tõestatud. Terviserada kui spordirajatis on sihitud tervisesportlaste ja teiste värskes õhus kümblevate inimeste teenindamiseks.

Kui vastuolus on terviseraja sihtrühma ja koertega jalutajate huvid, oleme sunnitud selgelt määratlema, et terviserada on inimestele tehtud. Usume, et selgus tuleb siinkohal kasuks, mitte kahjuks. Vajadus markeerida terviserada kui kohta, kus koeri jalutada ei või, tuleneb kahjuks praktikast. Suukorvistamata loomad, väljaheited raja kõrval, rajal ja isegi suusaraja klassikajäljes ei ole terviseraja sihipäraste kasutajate huvides. Lõpuks: jooksjate ja jalutajate seas on ka inimesi, kes võõraid, tihti lahtiseltki jooksvaid koeri lihtsalt kardavad.

Liikumisharrastajatelt on tulnud selles küsimuses arvestatavat nurinat ja seda ei saa tühiseks pidada. Seega – terviserada pole paraku tõepoolest koerte jalutamis- ega kergendamiskoht. Viisakate inimestena ei hakka me oma sähvatuspilti suuremõõdulistest ekskrementidest terviserajal ­VT-le avaldamiseks pakkuma, kuigi tasakaalu huvides oleks see õige.

Ja paigaldatud sildid on hooajalised. Tõepoolest – palume talvel suusarajal mitte kelgutada ega rattaga sõita. Mis on selles kummalist? Kelgutajatele on loodud kaks kelgunõlva, mis on siltidega märgistatud ja talvel ka hooldatud. Suusajäljes kelgutamine rikub rada, kuid võib lisaks muule seada suusataja ja kelgutaja kokkupõrkeohtu. Kevadel keerame sildid ümber ja ratturid on jälle oodatud.