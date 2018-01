Pärdi kontserdimaja saal muutub väiksemaks

Rakvere linnavalitsuse esindajad on Pärdi kontserdimaja ehitamise asjus kohtunud uuesti Rakveres tegutsevate kultuurikollektiivide ja galerii esindajatega. “Kaardistasime kõikide huvid ja soovid, et saaks projekteerimise lähteülesande uuesti püstitada,” rääkis abilinnapea Triin Varek.

Kontserdimaja projekt on küll olemas, kuid seda on vaja kindlasti uuendada. Kõige suurem muutus on see, et saali põrandale tuleb tõus.

Linnaarhitekt Angeelika Pärna ütles, et tõusu rajamise ning lava sügavamaks muutmisega kaob saalist mitu pingirida ning seetõttu jääb kohtade arv kindlasti omajagu väiksemaks kui esialgu kavandatud 400.

Meie ülesanne on kaubelda riigiga, et parkla ehitataks ka riigigümnaasiumi alla.

Triin Varek aga lausus, et tõusuga põranda asjus on vaja saavutada kokkulepe muinsuskaitseametiga.

Angeelika Pärna kõneles, et linnavalitsus tegeleb kompleksselt kogu piirkonna arendusprojektidega ehk lisaks Pärdi kontserdimajale Vilde tänava äärde rajatava tervisekeskuse ja riigigümnaasiumiga. “Loomulikult hoiame end kursis ka Karmeli kirikuhoone arengutega,” lisas linnaarhitekt.

Kõige keerukam on parkimisküsimuse lahendamine, nii on näiteks enam kui 40 töötajaga tervisekeskuse juurde kavandatud 35 parkimiskohta. Aga need on ette nähtud siiski tervisekeskuse klientidele, mitte töötajatele.

Linnapea Marko Torm ütles, et tervisekeskuses tööle asuvate inimestega on kokku lepitud, et nemad pargivad oma auto mujale. “Oleme ka linnavalitsuses kokkuleppe saavutanud, et meie maja inimesed enam Parkali tänava äärde ei pargi, et maja külalistel oleks parkimiskohti,” kõneles linnapea.

Ta tõi näiteks, et parkimisprobleeme on olnud näiteks mitmel diplomaadil, kes Rakveret väisanud.

Kontserdimaja külastajate tarbeks saaks rajada maaaluse parkla praeguse ringtee kohale kavandatava väljaku alla, riigigümnaasiumi juurde on detailplaneeringuga ette nähtud parkimiskohad 30 autole. “Meie ülesanne on kaubelda riigiga, et parkla ehitataks ka riigigümnaasiumi alla,” lausus Torm.

Väljaku alla mahuks parkima sadakond autot, kui parkla oleks ka riigigümnaasiumi all, siis juba poole rohkem.

Angeelika Pärna märkis, et kui mingil põhjusel Pärdi kontserdimaja ehitus takerdub või jääb hoopis teoks tegemata, tuleb selle ette kavandatud väljak ja uus liikluslahendus igal juhul rajada. Maha ei ole maetud ka mõtet Tuleviku tänava läbimurdest spordikeskuse juurde. “Selle rajamine oleks igati mõistlik,” nentis Pärna.