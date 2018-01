Teatrilaval kisub asi hullemast hullemaks.

Kui lihtne või keeruline on komöödia näitlejale?

Kui keegi ütleb, et komöödiat on näitlejal lihtsam mängida kui draamat, vaidlen kindlalt vastu. Komöödia on väga nõudlik žanr. Seda tuleb mängida tõsiselt, sest kui näitlejal on laval lõbus, pole saalis kellelgi lõbus. See on keeruline. Nalja teha ei ole lihtne ja komöödia tegemine on väga peen asi. See on kinni nii materjalis kui ka näitlejas.

Kas komöödiaks on annet või ei ole, sinna ei saa midagi parata. Samamoodi on parodeerimisega. Mina olen nullparodeerija. Võid olla väga hea jäljendaja, tabada elemente, aga kui pole seda jumalikku “miskit”, teed asja korralikult ära, aga see pole ikka päris see.

Kuidas Rakvere trupp “hullemast hullemate” olukordadega toime tuleb?

Minu arust on meil truppi sattunud näitlejad, kellele on seda koomilist annet antud. Minu täielik üllatus on Eduard Salmistu, väikese komöödiavaatajana pole tema rollidega eriti kursis olnud. Puänteerimise kunsti valdamine on hästi suur oskus. Peeter Rästas on algusest peale stiilile väga hästi ja värskelt pihta saanud.

Silja Miks on teel suurepärase karakterrolli poole; Anneli Rahkema, Ülle Lichtfeldt, Tarmo Tagamets ja Tarvo Sõmer on kõik loomas täiesti eriilmelisi ning üllatavaid-naerutavaid rolle. Minu maani kummardus Indrek Apinise suunas, kes lisaks laval mängimisele on lavastuse inspitsient. Ilma tema leidlikkuse ning lahendusteta oleks see lavastus hädas.

Mulle meeldib, et trupis on igas vanuses liikmeid, just nii, nagu ühes amatöörteatri trupis olla võib – päriselus erineva tausta ja erinevate ametitega. Kui mängiksid ainult noored, oleks see hoopis teine lugu.

Oluline on enda üle naermise kunst. Oled alati oma rolli advokaat, aga kõik me oleme oma veidrustega. Olekski väga igav, kui kõik inimesed oleksid eurostandardite järgi kujundatud. Igaüks on oma näoga.

Selles komöödias on inimesed natuke omapärasemad. Mis sunnib inimest lavale minema, kui loodus pole eriti häält või visuaali andnud? Tohutu vajadus minna lavale ja mängida!

Lavakooli need inimesed sisse ei saaks, aga neil on tahe mängida ja armastus teatri vastu. See on kõige ilusam. Ja see ka, et nad ei jäta kedagi omapäi, vaid päästavad üksteist ning avavad kriisiolukordades end hoopis uuest küljest.

Lavastuse valmimisse on kaasatud nii lavavõitluse spetsialist kui ka pantomiimiõpetaja Kas asi läheb karmiks?

Asi ei lähe karmiks. Nende kahe oma ala vaieldamatu meistri osalemine annab väikse vihje, mida laval näha võib. On olnud suur rõõm ja au Rein Oja ning Aleksander Eelmaaga koostööd teha. Olgem ausad, ma kadestan oma näitlejaid!

Millised tööd on ootamas, kui esietendus seljataga?