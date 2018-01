Vähi ja Vallbaum ristasid laevaliini nimel mõõgad.

Viru-Nigula vallavanemaks tõusnud Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president, endine riigikogu liige Einar Vallbaum näeb Kunda eelist palju lühemas teekonnas Soome lõunarannikul asuvasse Kotkasse. Endine peaminister Tiit Vähi aga nimetab Sillamäe sadama eelisena kiiret otsustamist: tema on omanik, kelle sõnast piisab, et asjad sünniksid.

“Me külastame kolmapäeval Sillamäed, et selgeks teha, mis ootab Soomest tulevaid kaubavedusid ja reisijaid Eesti poolel,” ütles Kotka sadama nõukogu liige Markku Koskinen. “Fakt on see, et Sillamäel ja Kundas ei ole turistil praegu mitte midagi teha. Ehkki Sillamäe peatänav on huvitava vahemerelise lahendusega, köidab see inimeste tähelepanu ainult väga lühikeseks ajaks ja sealt tuleb edasi liikuda.”

Soomlastele pakuvad huvi spaahotellid, paha ei oleks ka näiteks lõbustuspark, kus inimesed saaksid pikemalt aega veeta. Samuti huvituvad põhjanaabrid liivarandadest ja reisimisest Peipsi kallastele.

Kui kaubaveod on liikunud seni Tallinna ja Pärnu kaudu, siis nüüd võiks kaaluda nende liikumist Tartu ja Valga kaudu. Laevaliini avamise suurimaks takistuseks võib pidada asjaolu, et seni puudub asjast huvitatud laevafirma.

Kuigi soomlaste äridelegatsioon keskendub sellel külaskäigul Sillamäele, tunnistas Koskinen, et Kundal on nende silmis laevaliini sihtkohana väga tugev eelis. “Küsimus on selles, et suure tõenäosusega ei luba Venemaa laevadel oma territoriaalvetest läbi sõita, mis muudab Sillamäe liini tasuvuse küsitavaks,” lausus ta.

Suurettevõtja Tiit Vähi saatis aasta alguses mitmele ministrile ja peaminister Jüri Ratasele ettepaneku lisada Sillamäe sadama rajamine Ida-Virumaa programmi osaks. Valitsusliidu poliitikud aga võtsid ettepaneku vastu teesklematu jahedusega. Vähi ettepaneku elluviimine maksab kümme miljonit eurot ja kuulub regionaalministri Jaak Aabi valitsemisalasse.

Kuna minister viibis loo valmimise ajal lähetuses, ei õnnestunud temalt kommentaari saada. Rahandusministeeriumist aga selgitati, et Ida-Virumaa programm ei võimalda kommertsprojekte rahastada.

Kõne all on 15–16 miljonit eurot maksev projekt, mille Vähi tahab valmis ehitada, kui riik paneb viie-kuue miljoniga õla alla. “Mina ei saa leppida teadlaste poolt soojades toasussides tehtud prognoosidega, mis näitavad Ida-Virumaa hääbumist. Ma olen olukorda Ida-Virumaal seni muutnud ja tahan seda edaspidigi teha,” ütles Vähi. “Kui nüüd riik jääb mugava positsiooni juurde ja ei toeta ettepanekut, siis ei jää mul midagi muud üle kui oodata paremate aegade saabumist.”

Vähi usub Sillamäe eelisesse Kunda sadama ees. “Sillamäe sadamast 30 kilomeetri kaugusel elab 150 000 elanikku, lähihotellides on paar tuhat tuba, on hea ühendus Tartu ja Lõuna-Eestiga. Sillamäe sadama investeerimissuutlikkust näitab see, et 14 aasta jooksul on investeeritud sadama territooriumile ligikaudu 500 miljonit eurot ning sadamast on saanud Eesti suuruselt teine sadam,” rääkis ta. “Minuga kokkulepitut saab kohe asuda ellu viima, pole vaja kellegagi kooskõlastada.”