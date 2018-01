Peeter Raudsepp: “Teater ei ole sanatoorium”

Rakvere teatri loominguline juht Peeter Raudsepp heidab pilgu kevadesse, suvesse ja müramiseksperimentidesse, koostöösse tantsuteatriga Fine5 ning provintsi olemusse.

Olete Rakvere teatri loomingulise juhina saanud pool aastat sisse elada ja natuke kõrvalt vaadata, sest lavale jõudsid eelmise peanäitejuhi Üllar Saaremäe ajal valitud näidendid. Missugused mõtted on tekkinud?

Midagi põhjapanevat ütelda on veel vara. Olen saanud protsesse vaadelda: räägin inimestega, käin väljasõitudel kaasas, vaatan üle vanad kolleegid ja tutvun uutega.

Veebruaris lähen ise esimest korda nii-öelda basseini ujuma: algab EV 100 projekti raames lavastuse “Puudutada kuud” väljatoomine. Urmas Lennuki kirjutatud näidend on väga inspireeriv. See on koostöös teatriga Fine5 ja tuleb välja aprillis. Teemaks on üheksakümnendad aastad.

Kuidas koostöölavastuses tantsuteatriga Fine5 tööd ja rollid jagate?

Eks teatrijuhid kunagi natuke kerglaselt selle viguri välja mõtlesid, et teatrid sel moel kokku laulatatakse. Selle juures on natuke meelevaldseid jooni, aga olukord on keeranud ette positiivse külje. Inimesed, kellega olen selle projekti käigus koostööd teinud, suhtuvad asja väga professionaalselt ja kaasaelamisega. See innustab endast parimat andma.

”Puudutada kuud” tuleb suure koosseisuga lugu, kus on Fine5 tantsijad sees. Tiina Ollesk ja Renee Nõmmik on kaaslavastajad – liikumise osa on nende kanda. Renee ja Tiinaga on olnud alati suur rõõm koos tööd teha.

Lugu tuleb narratiivikeskne. See toimub maakohas, kus üks tüdruk otsustab hakata tegelema nüüdisaegse tantsuga. Tahaks tantsumeediumi kohalikule vaatajaskonnale mõtestatuks muuta. Tean, et inimestel on natuke tõrge moodsa tantsu vastu, et nad ei saa sellest aru. Mõnikord ongi sellest raske aru saada, aga olen leidnud elu jooksul sealt pidepunkte, mida sõnateatrist mõnikord ei saagi. Inimese vaba eneseväljendus oma keha kaudu on midagi, mis puudutab – kui see on hästi tehtud – väga võimsalt.

Teater vaatleb eestlust ka teisest küljest.

Märtsis toob Üllar Saaremäe lavale Liisi Rohumäe näidendi “La h us”, mis on samuti pühendatud Eestile. See räägib väliseesti kogemusest seoses eestlaseks olemise ja ajalooga, et teadvustada ajalugu, millest meie siin oleme kõrvale jäänud.

Meil on Välis-Eestist romantiseeritud arusaam: kuidas inimesed paadiga läksid, leidsid uue kodumaa ja igatsesid isamaale tagasi. Need on niisugused müütilised asjad, aga nende elus oli teisi tahke ka. Tahame tuua nende inimeste elu kodueestlastele lähemale. Eestlastele surutakse peale teatud aastaarve: 1940, 1944, 1953. Need on poliitiliselt tähtsad aastad, aga inimestel on oma elu, mis vajab samuti kunstilist mõtestamist.

Millega teater vaatajat kevadhooajal veel rõõmustab?

Lavale jõudis minu õpilase Karl Koppelmaa, kes on loonud Tallinnas teatri Kelm, lastelavastus “Päästame ema”, kus on moodsa teatri võtteid, aga mis kõneleb südamlikult ja lastele arusaadaval moel perekonnas ette tulevatest asjadest.