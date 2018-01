Aivar Pohlak: “Oleme tööd hästi teinud”

Ainuüksi nimetatud turundusprojekti eelarve on kolme aasta lõikes miljon eurot, mis on ikka päris jõuline toetus Premium liigasse.

Kui klubidele kavatsetakse anda raha nende töökohtade toetuseks, siis kust leitakse sobivate isikuomadustega inimesed?

Tegelikult on seda mingitpidi juba ka ette valmistatud. Peaaegu kõikidel Premium liiga klubidel on need inimesed olemas või vähemalt on klubid liikumas selles suunas. Teisiti pole see mõeldav. Liigaga on väga lihtne: see on täpselt nii tugev, kui tugev on tegelikult tema kõige nõrgem klubi.

Tõepoolest, siin tekkis väike turbulents tippklubide poole pealt, kellele see konkurents võibolla ei meeldi. Nad on oma positsiooni saavutanud nagu läbi mingi monopoolse seisundi, sest Euroopas mängivad kogu aeg praktiliselt ühed ja samad klubid. Need muutused toimuvad väga aeglaselt, aga kui kogu liiga teeb hüppelise tõusu, siis ei ole enam midagi garanteeritud. Nii peabki olema.

Tuleme tagasi tänasesse päeva. Rakvere linnajuhid väljusid saalist jalgpalliliidu juhatusega kohtumiselt tõsiste nägudega. Kuhu te vestlusega jõudsite?

Arutasime läbi sellise pikema plaani. Fakt on see, et jalgpalliliit ei ole nii rumal organisatsioon, kes tuleks survestama. Me tuleme konkreetsete plaanidega ja pakume välja mingisugused sisendid, kuidas me näeme eelkõige infrastruktuuri arengut. Näeme vajadusi ja tuleme oma ettepanekutega. Arvame, et need asjad võiksid leida peegelduse kohaliku omavalitsuse arengukavas, kui nad asja sellisena näevad. Toome vastu selged argumendid, mis see toob linnale kaasa ja mida annab juurde. Veel kord, jalgpalliliit ei arenda jalgpalli, vaid meile on jalgpall vahendiks Eesti ühiskonna arendamisel. See tähendab ka seda, et jalgpall on vahendiks iga kogukonna, iga omavalitsuse elu arendamiseks. Selliseid hoobasid ja ideid me välja pakkusimegi.

2020. aastal U17 klassi noormeeste EM-finaalturniiri korraldab Eesti. Kui suur on tõenäosus, et ka Rakvere linn neid mänge näeb?

Kahtlemata on Rakverel kogemus 2012. aastast, kui siin korraldati väga edukalt U19 EM-finaalturniir. Arvan, et rakverlased meenutavad uhkusega iga kord, kui nad kuskil meistrite liiga mängus [Paul] Pogbat (Prantsusmaa koondise ja Manchester Unitedi staar – toim.) näevad: see mees on ka meie staadionil väljakul käinud.

Rakverel on kindlasti võimalusi.

JK Tarvas on öelnud, et tingimusi on vaja paremaks muuta: kunstmurustaadionile abihoone ehitada, ja miks mitte püstitada jalgpalli sisehall. Millal need soovid teie arvates realiseeruvad?

Need olidki teemad, mis me läbi käisime, ja tegelikult panime igale poole mingisuguse konkreetse vaste, kuidas nendes asjades edasi minna ja milline võiks olla jalgpalliliidu roll.

Jalgpalliliit on aegade jooksul panustanud oluliselt ka siinsesse infrastruktuuri.