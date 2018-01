Inimene on edevaks ja uudishimulikuks läinud nagu punapalgne plika, kui kehas hakkavad liikuma naiselikud mahlad, mis voolivad liikmeid ümarikumaks. Ta tahaks kõike teada, ta tahaks, et kõik teaksid kõike. Ei pea enam olema salajasi asju ega müsteeriume, ei pea enam olema saladuslikke teadusi ega tundmata tõdesid, mida tunneksid ainult üksikud. Kui muidu ligi ei pääse, kui muidu jagu ei saa, siis aitab populariseerimine – aru- ja suupäraseks tegemine. Kõik olgu mõistetav ja lihtne nagu päevaleht, nagu uulitsaleht, sest see leiab kõige rohkem lugejaid. Mida usk ja mõistus pole suutnud, seda peab võima kiirpress ja rotatsioon.