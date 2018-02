“Virumaal on kõik suurem, kirglikum ja vägevam,” ütleb Virumaa patrioodist autor eessõnas, lisades, et Virumaa on Eesti kontsentraat, mis väetatud nii põlisrahva higi ja vere kui ka külalisrahvaste kirglikkusega. Autor nimetab Virumaad Eesti Metsikuks Idaks, kus saavad ilma teha vaid tugevad.