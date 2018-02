Rakvere koolihooneid hakkavad kaunistama ja rikastama vahvad seinamaalingud

Nõtked kaunid akrobaadid, kes pannakse Rakveres laste päevakeskusesse tulijate pilku püüdma, on kunstnikuhariduse ja -hingega Rakvere kultuurikeskuse direktori Krõõt Nõmmela-Mehide erilised lemmikud. Imelised tegelased tantsisklesid tema hinge lapsepõlvehõnguga, mida tulvas ühest võidutööst. “Minu vanaisa, kes oli kehalise kasvatuse õpetaja, on olnud seal majas asunud kooli direktor. Sel seinamaalingul on vaade minevikku, ajalukku,” kõneles Nõmmela-Mehide.