Reedel, 2. märtsil algusega kell 19 näeb Rakvere kultuurikeskuse saalis Vilde teatri lavastust “Minejad”. See on tragikoomiline jutustus ootavatest meestest ja ootamine on teadupärast igav. Igavus on probleem. Probleemid on lahendamiseks. Lahendamine on töö. Töö tuleb ära teha ning pärast vinguda ja kurta, kui kole ja tappev töö on.