Mart Rauba - riimiköögis podiseb muusika iga päev

Juba vanarahvas ütles: räpp on sitaks lahe. Ei arva nii? Peaksid arvama, sest Rakvere on selline pull linn, kus elanike hulga kohta on räppareid päris palju. Tõenäosus kuulda head räppi just siin on päris suur. Ja no vanarahvas ju ei eksi.