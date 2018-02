Sumovägilane pälvis väärika autasu

Klubi aumärk omistatakse inimestele, kes toovad oma tegevusega Eestile tuntust väljaspool kodumaad ja aitavad meie riiki suuremaks teha. “Kahtlemata on see väga suur au, kui vaadata kasvõi neid, kes klubisse kuuluvad ning oma valiku langetasid,” lausus Kaido Höövelson. Eestiga seotud väejuhi Barclay de Tolly klubi liikmeskonnas on näiteks ka maailmakuulus helilooja Arvo Pärt.