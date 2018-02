Pärdi maja seab kohustuse

Sarnaselt külaskäiguga Jõhvi otsiti Viljandist vastuseid küsimustele, kas rajada Pärdi kontserdimajja saal tõusuga või ilma, kui palju kohti peaks saalis olema, et kommertskorraldajad tahaksid üritusi Rakveresse tuua, ning kuidas panna maja toimima kontserdikoha ja linna kultuurikollektiivide harjutamispaigana.

Viljandi pärimusmuusika aida juhataja Tarmo Noormaa kõneles, et aita renoveerima asudes alustati küsimusest, kui paljude kohtadega saali jõuab Viljandi-suurune linn, kus elanikke ligi 18 000, ära täita. “Kui suurt ruumi on vaja ja kas see mahub selle aida sisse,” täpsustas Noormaa. Aita rajati suur saal 400 kohaga, väike saal 80 kohaga ja kaminasaal 30 kohaga.