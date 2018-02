Arknalt lahkunud hollandlane teeb nüüd juustu Võrumaal

Arkna juustukojas töötanud hollandlasest juustumeister Pascal Smits töötab nüüd Võrumaal Nopri talumeiereis. Koostöö Arknaga lõppes möödunud aastal ning Nopris on meister ametis olnud nüüdseks kolm kuud. Käsitööjuust on üks osa Nopri plaanist keskenduda rohkem juustutootmisele, uued sordid on jõudnud juba poelettidele.