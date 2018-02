Lipu heiskamisele elas kaasa rekordhulk rahvast

Ürituse üks korraldajatest, Rakvere kultuurikeskuse direktor Krõõt Nõmmela-Mehide ütles, et vabariigi 100. sünnipäeval oli võrreldes varasemate aastatega tõepoolest erakordselt palju inimesi tulnud jälgima, kuidas sinimustvalge kell 7.29 linnuse torni tõuseb.

“Kui eelnevatel aastatel tuli lipu heiskamist vaatama umbes 70 inimest, siis täna [läinud laupäeval – toim.] oli kogunenuid vast 300,” lausus kultuurikeskuse juhataja, lisades, et loodetavasti said inimesed hea emotsiooni ja see toob nad ka järgnevatel aastatel 24. veebruaril kodust välja.