Esitledes oma vastset teost “Minu Virumaa” reedel Lääne-Virumaa keskraamatukogus, ütles ajakirjanik Rein Sikk, et tegemist on huvitava raamatuga, mida ei saa enne käest, kui see on läbi loetud. Sest igavalt kirjutada ta lihtsalt ei oska.