Jalule aidatud suurpere maja võttis tuld

Pereema Aira rääkis neljapäeva õhtut meenutades, et tavaliselt lähevad neli last kell kaheksa magama, ülejäänud kolm kell pool kümme. Et koolis oli olnud palju tegemist, pandi kõik lapsed kella üheksaks magama. Aira sõnul mõtlesid nad mehega, et vaatavad telekast ühe saate veel ära, kui teda haaras mingi ärevus. Naise sõnul tundus talle, nagu keegi jookseks ümber maja. Aira vaatas välja toa ja köögi aknast, kuid kedagi ei näinud. Mees püüdis teda rahustada. Siis aga kadus äkitselt elekter ära. Mees hakkas asja uurima ja ütles ühel hetkel: “Me vist ikka põleme.”