Talveriided kaovad lettidelt välgukiirusel

Rademari Rakvere kaupluse juhataja Kaie Turban kõneles, et talvekauba järele hakati elavat huvi tundma paar nädalat tagasi, kui külmaks läks. Sel nädalal on lisaks külmakraadidele aidanud müügile kaasa koolivaheaeg, sest õues viibivad lapsed vajavad sooja pesu, kindaid, pükse, pakse jopesid ja saapaid.

“Tegelikult lähevad kõik eriliselt soojad esemed väga hästi. Kui muidu on kuu lõpp poes vaikne, siis praegu hindame olukorda väga positiivseks,” märkis kaupluse juhataja ning täpsustas, et hoolimata nõudlusest neil talvekaupa veel leidub, iseasi, kas kõiki suuruseid enam pakkuda on. “Aga midagi ikka leiame, vajadusel otsitakse laost.”