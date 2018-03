Tükk rapsipõllust vajus auku, Ubja küla ohus ei ole

Nelja meetri sügavune ja ligi kolmemeetrise läbimõõduga auk asub endise Ubja kaevanduse alal ja tegemist on šahtiga, mis on olnud üle poole sajandi suletud. Tekkinud olukorda nimetavad kohalikud mehed, kes Ubja poe ees teemat arutavad, tavaliseks. Nii on ka varem juhtunud.