Seadusemuudatus sundis pensionäre lapsi jagama

Leida (nimi muudetud), kes sai omal ajal tänu viiele lapsele 50-aastaselt pensionile, ütleb, et toona polnud mingit seadusesätet ja peeti loomulikuks, et lapsed kantakse pensioni arvestamisel naise nimele.

“Ma olen viis last sünnitanud ja nad üles kasvatanud. Nendest kõigist, jumal tänatud, on korralikud inimesed saanud, käivad tööl, teenivad raha ja maksavad riigile tulumaksu,” kõneles Leida, kes peab veidi ebaõiglaseks, et nüüd tahtis riik minna tema vanaduspensioni kallale.