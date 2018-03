Kiri: kuidas elame?

Kui küsida inimestelt, kuidas nad elavad, kuuleb mitmesuguseid vastuseid. Antud ikka oma mätta otsast. Isegi leplikud pensionärid on kahte leeri jagunenud: ühes need, kes ei tööta, ja teises need, kes veel ametis käivad ning saavad head palka. Esimesed on rahul, sest pension tõuseb rohkem kui kunagi varem, aga teised nurisevad, sest hakkavad maksma suuremat tulumaksu.