3 + 2 – viies kiusuennetusega liitunud koolis välditakse vaenamist

Seda, et asjad pole sugugi halvasti ja koolid ei tegele tulekahju likvideerimisega, rõhutasid kõik liitunud. Lääne-Virumaa suurima kooli, Rakvere reaalgümnaasiumi direktori Martti Marksoo sõnul otsustas reaalgümnaasium KiVa-ga liituda, et koolikiusu vältida ja ennetada.

900 lapse kooli direktor lisas, et aina keerulisem on aru saada, mis on koolikiusamine. “See on 50 halli varjundiga hägune mõiste. Laste kiusamine on kolinud netti, pooleldi varjatusse keskkonda, ja seetõttu ma ei julge ka öelda, et meil oleks seda rohkem kui teistes koolides. Minuni pole jõudnud viimasel ajal juhtumeid, kus grupp õpilasi kedagi süstemaatiliselt kiusaks ja ahistaks,” rääkis Martti Marksoo.