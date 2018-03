Getter Jaani küberkiusamisest: oli tunne, nagu oleks visatud sada nuga

Õpetaja Getter Jaani küsib heliseva häälega, keda on internetis kiusatud. Rakvere reaalgümnaasiumi kolmanda ja neljanda klassi lapsed vastavad: tõusevad üksikud käed. Teine kontroll, kelle sõbraga seda on tehtud, toob juba väiksemat sorti kätemere.

Getter vastuseid ei näe, ometi tunnistab ilus, armas ja andekas lauljatar, et on küberkiusamist kogenud. Mitte vähe. Esimest ehmatust koges Getter siis, kui läks tuntud telesaatesse “Eesti otsib superstaari”. Ta ei suutnud mõista, miks teda materdatakse selle eest, mida talle nii meeldib teha. Ta tajus, et isegi üks halb kommentaar nullib kümned kaunid ja positiivsed.