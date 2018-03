Mari-Liis Mägi: “Probleemid noorte vaimse tervisega lähevad üha hullemaks”

Viru vangla korrektsioonipsühholoog Mari-Liis Mägi töötab päevast päeva inimestega, kes mingil põhjusel enam ühiskonnas hakkama ei saa. Tavainimesele kohutavaina tunduvaid lugusid loeb noor naine kui raamatut ning on seda meelt, et inimesi tuleb võtta nii, nagu nad on, ilma liigsete ootusteta.