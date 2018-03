Seksuaalvähemuste koor värbas lauljaid õpilaste seast

Lääne-Virumaa suurima kooli, Rakvere reaalgümnaasiumi direktor Martti Marksoo rääkis, et kool ei ole koht, kus tegeleda usulise, parteilise või seksuaal­erisuste reklaamiga. “Inimestel on eri vaated ja kalduvused. Ühelt poolt tuleb kõigi vastu üles näidata sallivust, mida ka koolis õpetatakse, kuid samas annab selliste erisuste reklaamimine võimaluse teatud inimrühmadele või erakondadele protestiks ja sildistamiseks,” sõnas Marksoo. Ta lisas, et parem on selleks mitte põhjust anda ja jääda traditsiooniliste väärtuste propageerijaks.