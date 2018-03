Ideede laadast kasvas välja koosõppimine

Samamoodi kui ideede laadal, saavad lapsed ka koosõppimise päeval proovida ja katsetada, teha midagi uut ja põnevat. Sel korral on aga märksa enam aega süvenemiseks.

Hulk aastaid igal kevadel Lääne-Virumaa kooliõpilastele palju põnevust pakkunud ideede laat on oma aja ära elanud. See aga ei tähenda, et noortele ka tänavu midagi põnevat ei pakutaks, vastupidi: 6. aprillil stardib elamusterohke klassist-välja-koolipäev “Õpime koos 2018!” – 67 töötuba enam kui neljakümnelt ettevõttelt ja asutuselt üle terve Rakvere.